Call of Duty Modern Warfare: aperti i preordini su PS4, Xbox One e PC

Immediatamente dopo l'annuncio di Call of Duty: Modern Warfare, Activision e Infinity Ward hanno dato il via ai preordini su PlayStation 4, Xbox One e PC via Battle.net.

Sono ben tre le edizioni digitali pre-ordinabili sulle tre piattaforme:

Standard Edition : include un oggetto bonus Digital Edition (59,99 euro su Battle.net, 69,99 euro su PlayStation Store e Microsoft Store);

: include un oggetto bonus Digital Edition (59,99 euro su Battle.net, 69,99 euro su PlayStation Store e Microsoft Store); Operator Edition : include gli oggetti digitali premium Operator Edition e un oggetto bonus Digital Edition (79,99 euro su Battle.net, 84,99 euro su PlayStation Store e Microsoft Store);

: include gli oggetti digitali premium Operator Edition e un oggetto bonus Digital Edition (79,99 euro su Battle.net, 84,99 euro su PlayStation Store e Microsoft Store); Operator Enhanced Edition: include 3.000 punti Call of Duty, gli oggetti digitali premium Operator Edition e un oggetto bonus Digital Edition (99,99 euro su Battle.ent, PlayStation Store e Microsoft Store).

Indipendentemente dalla piattaforma, effettuando il pre-ordine di una qualsiasi delle edizioni sopra-riportate otterrete in regalo un Gettone Prestigio di Call of Duty: Black Ops 4. Sulla console di casa Sony è previsto anche un ulteriore bonus, ovvero un Tema Dinamico per la dashboard. Presto, inoltre, i pre-ordini verranno attivati anche presso i negozi fisici.

Se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a leggere la corposa anteprima di Call of Duty: Modern Warfare a cura del nostro Francesco Fossetti, che h avuto modo di vederlo in quel di Los Angeles in esclusiva italiana.