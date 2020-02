Call of Duty: Modern Warfare si aggiorna per sistemare i problemi dei Reggimenti

Nelle ultime ore è disponibile al download un nuovo aggiornamento minore di Call of Duty: Modern Warfare che mira a sistemare una volta per tutte i fastidiosi problemi legati ai Reggimenti (nome con il quale ci si riferisce ai clan nel gioco).

Con il lancio della Stagione 2 di COD Modern Warfare, infatti, molti utenti hanno abusato di un particolare bug che ha permesso loro di cambiare il colore del proprio nickname per avere un vantaggio in battaglia. Come ben saprete, i nemici sono evidenziati in rosso e gli alleati in azzurro, quindi vedere un nemico con il proprio ID di colore nero, viola o blu tende a confondere il giocatore. Lo scorso martedì, con il consueto aggiornamento settimanale, gli sviluppatori hanno sistemato questa problematica causando però altri problemi con la gestione dei clan, il cui tag non era correttamente visibile quando di colore giallo e, a prescindere da quello impostato, ad apparire davanti ai nickname era sempre la stringa "3 3". Fortunatamente ora il problema è rientrato ed è possibile sfoggiare la versione dorata del proprio Clan Tag. Pare inoltre che la patch in questione sistemi un grave exploit che ha permesso ad alcuni giocatori di ottenere gratuitamente diversi livelli del Pass Stagionale.

A proposito di Reggimenti, avete già letto la nostra guida su come creare un clan in Call of Duty: Modern Warfare ed ottenere Punti Esperienza Doppi grazie agli Happy Hour?