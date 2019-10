Call of Duty Modern Warfare: analisi del comparto multiplayer in un video

Analizziamo a fondo il comparto multigiocatore del nuovo shooter di Activision in attesa del giudizio definitivo sulla campagna e la modalità cooperativa Spec-Ops.

Attraverso l'attenta disamina di Francesco Fossetti sul multiplayer di COD Modern Warfare, e alla video analisi che campeggia a inizio articolo, i cultori della saga di Call of Duty possono familiarizzare con le numerose novità che andranno a tratteggiare i contorni ludici di questo progetto estremamente ambizioso.

Dalla riformulazione del sistema di gestione dei perk all'iniezione di originalità rappresentata dai Field Upgrade, passando per l'eterogenea rosa di modalità e di mappe a cui accedere per fare sfoggio delle proprie capacità sui campi di battaglia digitali del multiplayer di COD Modern Warfare, l'ultima fatica di Infinity Ward promette di offrirci un comparto online semplicemente mastodontico, sia sotto il profilo strettamente contenutistico che dello slancio di innovazione. E questo, senza considerare le migliorie apportate alle meccaniche di gameplay e alle ore di divertimento che trascorreremo tra le sfide Guerra Terrestre, le missioni della campagna principale e le attività da svolgersi nel modulo cooperativo Spec Ops.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo perciò alla video analisi che trovate in apertura d'articolo e ricordiamo a tutti gli appassionati di sparatutto in prima persona che Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile a partire dal 25 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.