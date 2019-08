Call of Duty Modern Warfare: analisi tecnica dell'Alpha 2v2 su PS4 e PS4 PRO

Il canale YouTube VGTech ha pubblicato la video analisi tecnica della versione Alpha Multiplayer 2v2 di Call of Duty Modern Warfare che si sta svolgendo in questi giorni in esclusiva per gli utenti PlayStation 4.

La versione Alpha del gioco utilizza una risoluzione dinamica variabile per cercare di mantenere sempre stabile il framerate, si passa da un minimo di 960x1080 a 1920x1080 su PlayStation 4 Standard e si oscilla tra i 1152×1800 e 1920×2160 (nativi) su PlayStation 4 PRO, con un framerate che mostra cali solamente nelle situazioni più concitate.

In generale, il nuovo shooter Activision sembra comportarsi piuttosto bene sulla console Sony, da segnalare ovviamente il fatto che si tratti solamente di una versione Alpha e come tale soggetta a numerosi miglioramenti dal punto di vista tecnica, essendo la build non recentissima.

Call of Duty Modern Warfare uscirà il 25 ottobre su PC (via Battle.net), PlayStation 4 e Xbox One, alla Gamescom abbiamo avuto modo di provare l'Alpha Multiplayer 2v2 ottenendo sensazioni positive da quanto mostrato. Adesso non resta che attendere il reveal della campagna, uno degli aspetti su cui i giocatori non vedono l'ora di conoscere nuovi dettagli, trattandosi Modern Warfare non di un remake bensì di un gioco ambientato nello stesso universo narrativo.