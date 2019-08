Call of Duty Modern Warfare: annunciata la presenza dei Tamagotchi

Continuano ad emergere nuove informazioni sul nuovo e attesissimo Call of Duty: Modern Warfare, il quale includerà anche i Tamagotchi, piccoli animali virtuali con i quali potremo interagire durante i match online.

I TomaGUNchi, questo è il nome della versione del dispositivo presente nello sparatutto in prima persona, funzionano diversamente da quelli che abbiamo potuto vedere nel corso degli anni '90 e, questa volta, per alimentarli dovremo semplicemente eliminare gli avversari in partita. Il TomaGUNchi tiene inoltre traccia del nostro rateo uccisioni ed è solo uno dei numerosi oggetti da polso che potremo sbloccare e aggiungere al nostro inventario. Un'altra opzione è rappresentata da un classico orologio che ci mostrerà l'orario del mondo reale.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sugli accessori che potremo sbloccare per il nostro avatar, vi ricordiamo che è stata appena ufficializzata la presenza dei server dedicati in COD Modern Warfare. Gli sviluppatori hanno inoltre annunciato che i giocatori console potranno utilizzare mouse e tastiera su COD Modern Warfare, così da poter affrontare ad armi pari i giocatori PC. Nel prossimo capitolo della serie, infatti, sarà presente il cross-play e il matchmaking terrà conto del sistema di controllo utilizzato.