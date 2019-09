Call of Duty Modern Warfare, annunciato un bundle con le GPU GeForce RTX

NVIDIA e Activision annunciano oggi che Call of Duty Modern Warfare è in bundle con GeForce RTX. Per un periodo di tempo limitato, i giocatori riceveranno il gioco acquistando un pacchetto NVIDIA GeForce.

Questo sarà possibile con l'acquisto di una scheda NIVIDA GeForce RTX 2080 Ti, 2080 SUPER, 2080, 2070 Super, 2070, 2060 SUPER o laptop o desktop dotati di una GPU RTX 2060. Call of Duty Modern Warfare è uno degli sparatutto in prima persona più attesi della storia e i giocatori GeForce RTX potranno giocarlo con l’immersiva grafica in ray tracing.

Come partner ufficiale PC di Call of Duty Modern Warfare, NVIDIA ha lavorato fianco a fianco con Activision e Infinity Ward per integrare il ray tracing in tempo reale e NVIDIA Adaptive Shading al gioco. NVIDIA, Infinity Ward e Activision si stanno adoperando per portare la grafica di Modern Warfare a livelli mai visti, proprio come mostrato nel nostro trailer sul ray tracing, mostrato alla Gamescom 2019.

Prova l’Open Beta questa settimana

Se un giocatore GeForce non riesce ad aspettare fino al 25 ottobre e non vede l’ora d’iniziare a combattere, potrà partecipare all'open beta di Call of Duty Modern Warfare, disponibile dal 19 settembre. Questa versione da comunque accesso ad una grande esperienza di gioco grazie al nostro driver NVIDIA Game Ready ottimizzato per la open beta PC di COD.

La rivoluzione del Ray Tracing

Il ray tracing in tempo reale sta cambiando il modo in cui i giochi vengono creati e aumenta notevolmente la qualità dell'immagine. Il ray tracing è basato su un solido ecosistema che include API (Application Programming Interface) standard del settore, supportato da una serie di motori di gioco molto popolari. Call of Duty Modern Warfare è un altro enorme titolo tripla A che utilizza il ray tracing per creare effetti visivi sbalorditivi. Questa collaborazione è solo un esempio dell’incredibile diffusione del ray tracing, e di quanto questa tecnologia stia influenzando il settore.