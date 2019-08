Call of Duty Modern Warfare: annunciato il ray tracing su PC, ecco il trailer Gamescom

Inizia la Gamescom ed arrivano anche i primi importanti annunci: Activision ad esempio ha rivelato che l'imminente Call of Duty Modern Warfare sarà dotato di supporto per il ray tracing su PC, mostrando anche un video in cui viene evidenziata tale caratteristica.

La differenza rispetto alla grafica "tradizionale" è evidente, e ne saranno contenti i giocatori possessori di una delle ultime schede grafiche di NVIDIA (il ray tracing è disponibile solo per le schede della serie 20 e, in minor misura, della serie 10), che potranno godersi la nuova spettacolare feature. Modern Warfare utilizza peraltro un nuovo motore grafiche, che già da solo fa sì che il look del gioco sia probabilmente il migliore della serie.

Alla Gamescom 2019 sarà possibile provare il gioco con tanto di ray tracing, per cui aspettatevi diversi video di gameplay di Call of Duty in arrivo nei prossimi giorni. Modern Warfare inoltre non sarà l'unico titolo dotato della nuova tecnologia presente alla Gamescom. Anche Minecraft subirà tale trattamento, ad esempio, e chissà che non venga annunciato qualche altro titolo che supporterà il ray tracing in queste bollenti giornate tedesche.

Vi lasciamo al video che trovate in cima alla news. Che ne pensate? È giusto che le console di nuova generazione tentino di concentrarsi anche su questo nuovo tipo di tecnologia grafica? Per approfondire sul gioco, date un'occhiata alla nostra anteprima di Call of Duty Modern Warfare.