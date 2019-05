Call of Duty: Modern Warfare annunciato con un trailer, esce a ottobre!

Come vi avevamo già anticipato nella giornata di ieri, Activision ha finalmente rotto gli indugi e svelato a tutto il mondo Call of Duty: Modern Warfare, nuovo capitolo della serie FPS di maggior successo di tutti i tempi in arrivo sugli scaffali il prossimo 25 ottobre.

I ragazzi di Infinity Ward hanno deciso di riportare in auge il filone Modern Warfare, facendo tuttavia a meno di un'indicazione numerica. Si tratta infatti di un nuovo inizio, una ripartenza vera e propria, che conserva alcuni aspetti insiti nel DNA della sotto-serie - come alcuni personaggi e il realismo bellico - attualizzandoli all'epoca attuale. La guerra che si combatte oggigiorno è molto diversa da quella di oltre 10 anni fa. Ora è più subdola e insidiosa, e si manifesta anche attraverso atti di terrorismo e ritorsioni. Da qui è nata la volontà di Infinity Ward di ripartire, accogliendo tra le sue fila tante nuove personalità, alcune delle quali provenienti da studi rinomati come Naughty Dog.

In occasione dell'annuncio, è stato pubblicato lo spettacolare trailer che potete ammirare in apertura di notizia, che ci fornisce un'idea ben precisa sullo stile adottato e sul contesto scelto. L'appuntamento, quindi, è fissato per l'8 ottobre, giorno in cui arriverà sugli scaffali fisici e digitali di PlayStation 4, Xbox One e PC. Intanto, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Call of Duty: Modern Warfare a cura del nostro Francesco Fossetti, che è volato a Los Angeles per assistere alla presentazione ufficiale.