Call of Duty Modern Warfare: aperti i preordini per la Dark Edition con visore notturno

Sono ora ufficialmente aperti i preordini per la Dark Edition di Call of Duty Modern Warfare, disponibile in Italia solo da GameStop, con preorder accettati esclusivamente online.

Call of Duty Modern Warfare Dark Edition costa 199.99 euro, questa versione da collezione include il gioco completo con custodia Steelbook, il visore notturno trapelato nella giornata di ieri ed il relativo stand per l'esposizione. Inclusi anche una serie di oggetti digitali in-game come il coltello tattico personalizzato ed i Pacchetti Operator War Pig, Mimetizzazione Perfetta, Equipaggio Sacrificabile.

Il primo agosto Activision e Infinity Ward hanno svelato ufficialmente il multiplayer di Call of Duty Modern Warfare, rivelando le principali modalità, oltre a nuovi dettagli sulla versione PC sviluppata da Beenox, studio interno di Activision specializzato in porting per Windows, che in passato ha collaborato allo sviluppo di Destiny 2 e altri giochi del publisher.

Il prossimo COD sarà disponibile dal 25 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, per saperne di più sul comparto multigiocatore vi rimandiamo alla prova multiplayer di Call of Duty Modern Warfare, il nostro Francesco Fossetti è volato recentemente a Los Angeles per provare con mano il gioco, COD MW dovrebbe tornare a mostrarsi alla Gamescom di Colonia, in programma dal 20 al 24 agosto.