Call of Duty Modern Warfare: arrivano la Balestra e nuovi eventi PE doppi

Nonostante manchi ormai meno di un mese all'arrivo della seconda stagione di Call of Duty: Modern Warfare, pare che Infinity Ward abbia ancora qualche cartuccia da sparare per i giocatori attivi durante la Season One dello sparatutto in prima persona.

Ad accompagnare la notizia riguardante l'estensione della prima stagione di Call of Duty Modern Warfare arriva infatti l'annuncio dell'arrivo di una nuova arma: la Balestra. Attualmente non si hanno informazioni sull'arma, ma sappiamo con certezza che nel corso delle prossime settimane il gioco verrà aggiornato con una serie di sfide che, al loro completamento, permetteranno ai giocatori di entrare in possesso di questo particolare strumento di morte, probabilmente appartenente alla categoria di armi secondarie con i coltelli, i lanciatori e le pistole.

Il team di sviluppo ha anche promesso l'arrivo di nuovi eventi PE doppi che riguarderanno sia l'esperienza delle armi che quella del giocatore, così da favorire sia l'avanzamento tra i ranghi del Pass Stagionale che lo sblocco di tutte le mimetiche e gli accessori delle armi, necessari per ottenere le mimetiche platino e damasco.

Vi ricordiamo che la Stagione 2 di COD Modern Warfare inizierà ufficialmente il prossimo 11 febbraio 2020 e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe finalmente introdurre la modalità battle royale.