Call of Duty Modern Warfare: arrivano un weekend di PE armi doppi e nuove modalità gratis

Activision ha svelato l'arrivo di una nuova ondata di contenuti gratuiti per tutti i possessori di Call of Duty Modern Warfare, titolo che si è aggiornato solo di recente con numerose novità introdotte con il debutto della Stagione 1.

Tra le novità in arrivo con un aggiornamento completamente gratuito troviamo la modalità Cranked, la quale non è altro che una variante del classico Deathmatch, e ben tre nuove missioni Spec Ops, ovvero: Operation Strong Box, Disinform (classica) e Bomb Squad (classica). A breve dovrebbe anche arrivare nel negozio un nuovo bundle a pagamento che include l'inedito operatore Nikto, un orologio, diversi progetti per le armi e accessori per la personalizzazione come adesivi e ciondoli. Non manca poi un tocco natalizio grazie alla rivisitazione della mappa Docks, che verrà addobbata in occasione delle feste.

Prima di lasciarvi al trailer che introduce tutte le novità in arrivo, vi ricordiamo che la patch in questione arriverà nel tardo pomeriggio su PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Battle.net).

