Call of Duty Modern Warfare: in arrivo nuovi slot per le classi custom

Quello del numero limitato di slot per le classi custom è stato fin dall'inizio uno dei problemi di cui i giocatori di Call of Duty Modern Warfare si sono lamentati, soprattutto perché il sistema del Prestigio non esiste più e dunque, a differenza dei precedenti titoli non è possibile sbloccarne di nuovi.

Per fortuna però Activision ha intenzione di cambiare le cose, e di rendere disponibili presto più slot, come confermato dall'art director di Infinity Ward Joel Emslie, che ha risposto ad alcuni feedback su Reddit.

"Tu e tutti quelli che hanno commentato a riguardo, avete ragione. È uno dei problemi principali discussi in studio, e ci stiamo lavorando. Non sono sicuro in quale update arriverà, ma credo nel prossimo. Che ci crediate o no, può causare dei bug tremendi se non testato a dovere. Non ne sono del tutto certo però, quindi non prendetevela con me se mi sbaglio. Ma visto che sto commentando qui, farò pressioni allo studio per risolvere il problema."

Insomma, ci vorrà un po' di pazienza, ma se già nel prossimo aggiornamento la questione verrà risolta, siamo sicuri che Activision farà felici molti giocatori. Nell'attesa, sul nostro sito potete leggere tutte le ultime novità della Call of Duty League e, naturalmente, la nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare.