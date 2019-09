Call of Duty Modern Warfare avrà la Battle Royale? Parlano gli sviluppatori

Call of Duty Black Ops 4 si è distinto per l'assenza della campagna e la presenza, al suo posto, della modalità Battle Royale Blackout, sembra però che le cose non andranno così per quanto riguarda Call of Duty Modern Warfare.

A parlare dell'argomento sono stati gli sviluppatori Joe Cecot e Taylor Kurosaki, intervistati recentemente da GameInformer USA: "Amiamo la Battle Royale... ma tra campagna, multiplayer e Spec Ops... una modalità del genere proprio non entra nella scatola", hanno chiosato i due, ridendo.

Il "nuovo" Call of Duty Modern Warfare sembra dunque non prevedere una modalità Battle Royale, Infinity Ward ha preferito concentrarsi sul multiplayer e sulla campagna, tralasciando la Battaglia Reale, genere di successo ma il cui apice è stato ormai raggiunto da tempo e sul mercato non sembra esserci spazio per nuovi concorrenti di Fortnite e PUBG, gli unici due BR che riescono a resistere al passare del tempo.

Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile dal 25 ottobre su PC Windows, PlayStation 4 e Xbox One, una Beta Pubblica di COD MW è prevista in varie fasi dal 12 al 21 settembre con accesso anticipato su PS4 grazie alla partnership siglata tra Activision e Sony Interactive Entertainment, che prevede anche l'arrivo di contenuti extra in anticipo sulla console della casa giapponese.