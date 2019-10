Call of Duty Modern Warfare batte FIFA 20 ed è primo in classifica vendite UK

Nella lotta tra quelli che sono due dei videogiochi più mainstream del panorama moderno, Call of Duty Modern Warfare l'ha appena spuntata su FIFA 20, insidiando e conquistando il suo trono nella settimana dell'uscita e scalzandolo così dalla vetta della classifica di vendite del Regno Unito.

Il gioco sembra essersi rivelato già un grande successo per Activision, che ha venduto, solo per quanto riguarda le copie fisiche, il 39% di unità in più rispetto al predecessore, Call of Duty: Black Ops 4. Le vendite sono per la verità minori dell'episodio 2017, Call of Duty: WWII, ma questa classifica attualmente tiene conto soltanto delle vendite fisiche, mentre le cifre, considerando anche le copie digitali, dovrebbero essere sullo stesso livello.

Il 62% delle copie vendute sono su PS4, che ha ancora una base installata decisamente maggiore rispetto a Xbox One. Per approfondire sul gioco, sul nostro sito trovate la nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare. FIFA 20 scende così al secondo posto della classifica, ed il resto della top 5 è formata da altre nuove uscite.

Completa il podio WWE 2K20, nonostante un calo del 31% rispetto alla scorsa edizione, probabilmente anche per via dei troppi bug che stanno costringendo Sony a rimborsare gli utenti delusi da WWE 2K20. Solo quinto posto per il ritorno di MediEvil.

Ecco la top 10 della settimana:

Call of Duty Modern Warfare FIFA 20 WWE 2K20 The Outer Worlds MediEvil Mario Kart 8 Deluxe Ring Fit Adventure Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Plants vs Zombies: Battle for Neighborville Minecraft (Nintendo Switch Edition)

Che ne pensate di questa nuova classifica? Vi aspettavate posizioni più alte per qualche gioco?