Call of Duty Modern Warfare, Battle Royale: leak svela nomi delle aree di gioco e banche

Continuano ad essere pubblicati senza sosta nuovi leak riguardanti l'attesissima modalità battle royale in arrivo su Call of Duty Modern Warfare. Nell'ultima ondata di informazioni trapelate in rete troviamo non solo i nomi di ogni singola area presente sulla mappa, ma anche alcune particolari meccaniche di gameplay pensate dagli sviluppatori.

Ecco di seguito l'elenco completo delle aree della mappa presenti al lancio della modalità:

Airfield (Zona)

Bank (Punto d'interesse)

Boneyard (Zona)

Dam (Zona)

Downtown (Zona)

Fire Station (Punto d'interesse)

Gas Station (Punto d'interesse)

Gulag (Zona)

Gun Store (Punto d'interesse)

Hospital (Zona)

Layover (Zona)

Lumber (Zona)

Overgrown (Zona)

Pharmacy (Punto d'interesse)

Police Station (Punto d'interesse)

Port (Zona)

Quarry (Zona)

Storage Town (Zona)

Supercenter (Zona)

Trainyard (Zona)

TV Station (Zona)

Pare inoltre che il team di sviluppo voglia introdurre una nuova meccanica di gioco che prende il nome di Plunder e servirà ad ottenere oggetti esclusivi per la personalizzazione del personaggio. Eliminando gli avversari potrete infatti ottenere delle somme di denaro che possono poi essere depositate presso gli ATM sparsi in giro per la mappa e vi torneranno utili per lo sblocco di skin, mimetiche e altro. Ovviamente alla morte del vostro avatar perderete tutto il denaro presente nell'inventario, quindi dovrete fare molta attenzione. Tra le altre novità troviamo la presenza di tre diverse modalità di gioco (Singolo, Coppia e Squadra), killstreak e perk.

Attualmente non vi è alcun annuncio ufficiale della modalità in questione, che secondo alcune voci di corridoio non farà il proprio debutto nel gioco prima del prossimo anno. Nel frattempo è stato confermato l'arrivo del primo Pass Stagionale di Call of Duty Modern Warfare nel corso del mese di dicembre, il quale proporrà sia ricompense gratuite che a pagamento.

Sapevate che l'ultima patch di COD Modern Warfare ha nerfato nuovamente il fucile a pompa 725?