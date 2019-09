Call of Duty Modern Warfare: Beta disponibile ora su PlayStation 4

La Beta di Call of Duty Modern Warfare arriva su PS4 per un primo assaggio del multigiocatore. Per tutto il weekend, Infinity Ward raccoglierà feedback e informazioni sul gioco in vista dell’uscita in tutto il mondo del 25 ottobre.

Dopo la recente Open Alpha di Modern Warfare 2v2 Gunfight, una tra le maggiori Alpha nella storia di Call of Duty per PlayStation 4, la beta di Modern Warfare offrirà una visione più approfondita sull’universo multigiocatore di Modern Warfare, tra cui l’esperienza di azione rapida con gli scontri ravvicinati 2v2 in Gunfight, il tradizionale multiplayer 6v6 ed esperienze che supportano un alto numero di giocatori in mappe con una vasta gamma di veicoli. La beta si amplierà durante il secondo weekend dove includerà tutte le piattaforme, e per la prima volta nella storia di Call of Duty, offrirà il crossplay, con la possibilità per i giocatori di console e PC di accedere a Modern Warfare Beta prima della sua uscita il mese prossimo.

I giocatori avranno due weekend per unirsi al divertimento, con nuovi contenuti lanciati durante la beta. Chi ha pre-ordinato una qualsiasi versione del gioco nei rivenditori autorizzati avrà accesso anticipato alla beta come segue:

Beta Esclusiva PlayStation 4

12 -13 settembre (accesso anticipato, PlayStation 4)

14 – 16 settembre (open beta, PlayStation 4)

Beta con crossplay testing

19 – 20 settembre (accesso anticipato, PC e Xbox One; Open Beta, PlayStation 4)

21 – 23 settembre (open beta, PlayStation 4, PC, Xbox One)

Premiato come Migliore multigiocatore online dagli E3 Game Critics dell’E3 2019, il multiplayer di Modern Warfare offre un’emozionante e rivoluzionaria esperienza online con il migliore gameplay della categoria, insieme a una profonda e diversificata strategia di gioco. Il beta test offrirà una varietà di nuove modalità multigiocatore che ridefiniscono il campo di gioco di Call of Duty, dai frenetici scontri ravvicinati 2v2 in Gunfight alla modalità Ground War, un’epica modalità su larga scala che supporta fino a 64 giocatori, mappe per la visione notturna ed un realismo sorprendente.

“Con Modern Warfare, vogliamo riunire la community di giocatori come mai prima d’ora. Iniziando con la beta vogliamo raccogliere spunti e feedback dai giocatori che ci aiuteranno a perfezionare l’esperienza il giorno del lancio,” afferma Patrick Kelly, Direttore Creativo e co-Studio Head di Infinity Ward. “Iniziando da questo weekend daremo accesso a nuove funzioni e nuove mappe ogni giorno. Il prossimo weekend, introduremo il crossplay, consentendo ai giocatori di connettersi con gli amici e altri giocatori su altre piattaforme. Stiamo inoltre pianificando di offrire maggiori contenuti e nuove modalità di gioco nel secondo weekend. Non vediamo l’ora che la community partecipi in entrambi i weekend."