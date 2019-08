Call of Duty Modern Warfare Beta: i partecipanti all'Alpha dovranno riscaricare il client

Alla Gamescom Activision ha annunciato un breve Alpha Test Multiplayer di Call of Duty Modern Warfare che si è tenuto in esclusiva su PlayStation 4 fino al 25 agosto. Coloro che hanno scaricato il client Alpha dovranno necessariamente effettuare un nuovo download per partecipare anche alla Beta di settembre.

Come specificato dagli sviluppatori, Alpha e Beta non condividono lo stesso installer e dunque dovranno essere scaricati e installati come due prodotti diversi. Il client Alpha già scaricato su PS4 non permetterà di accedere alla Beta e dunque sarà necessario riscaricare il launcher non appena sarà disponibile a metà settembre.

Call of Duty Modern Warfare Beta

PlayStation 4

Dal 12 al 13 settembre - Accesso anticipato per i preorder

Dal 14 al 23 settembre - Beta pubblica

PS4, Xbox One e PC

Dal 19 al 20 settembre - Accesso anticipato

Dal 21 al 23 settembre - Open Beta

Ricordiamo che l'Open Beta supporterà il Cross Play per la prima volta nella storia di Call of Duty, questo vuol dire che i giocatori potranno entrare in partita indipendentemente dalla piattaforma posseduta e giocare contro utenti su PC, PlayStation 4 e Xbox One senza limitazioni. Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile in versione completa dal 25 ottobre su tutte le piattaforme citate.