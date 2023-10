Call of Duty: da Modern Warfare a Black Ops, i 5 capitoli indimenticabili della serie

Nel corso degli anni sono arrivati tantissimi episodi di Call of Duty sul mercato, ma solo alcuni di questi hanno fatto breccia nel cuore dei fan. Scopriamo quali sono i cinque cod che gli appassionati ritengono indimenticabili.

Call of Duty 4 Modern Warfare

Tecnicamente si tratta del quarto capitolo della serie, ma a tutti gli effetti Call of Duty 4 Modern Warfare è quello che ha rivoluzionato il brand, rendendolo incredibilmente popolare tra i videogiocatori di tutto il mondo. Quando approdò nel lontano novembre 2007 su PS3, Xbox 360 e PC, il gioco ebbe un successo incredibile per via della presenza di una campagna avvincente e di una modalità multigiocatore caratterizzata da un gameplay frenetico e da un sistema di progressione che permetteva di sbloccare progressivamente armi, accessori e mimetiche.

Call of Duty Modern Warfare 2

Se COD 4 può essere definito memorabile per via del ruolo ricoperto all’interno della serie, Call of Duty Modern Warfare 2 viene ricordato per aver alzato ulteriormente l’asticella rispetto al suo predecessore. Con tutta probabilità, MW2 è ad oggi il capitolo della serie più amato in assoluto dai fan ed il motivo è da ricercare non tanto nella campagna, che comunque include alcuni momenti epici come l’indimenticabile tradimento di Shepherd, ma soprattutto nel multiplayer. Dopotutto c’è un motivo se nel nuovo COD Modern Warfare 3 troveremo ben 16 mappe rimasterizzate che provengono proprio da questo capitolo.

Call of Duty World at War

Non passerà alla storia come il Call of Duty con la campagna o il multiplayer più avvincenti di sempre, ma World At War è ancora oggi apprezzato grazie alla modalità Zombies. Con Nacht der Untoten, il bunker tedesco in cui abbiamo eliminato orde inferocite di nazi-zombi e attivato easter egg, Treyarch ha dato il via a quella che è una vera e propria tradizione che prosegue tuttora con varianti della più classica impostazione a round.

Call of Duty Black Ops

Tra i capitoli che vanno menzionati troviamo senza alcuna ombra di dubbio anche il primo Call of Duty Black Ops, che per una lunga serie di motivi è di diritto uno dei COD memorabili. Il finale della campagna single player del titolo Treyarch include uno dei colpi di scena migliori dell’intera serie, senza contare che la componente multiplayer classica ha introdotto per la prima volta il Gioco delle Armi - modalità imitata da molti altri FPS - e mappe iconiche come Nuketown e Firing Range.

Call of Duty Black Ops 2

Un altro capitolo molto amato di Call of Duty è proprio Black Ops 2, che molti appassionati ricordano principalmente per via della campagna. Con questo secondo capitolo della serie, Treyarch decise di sperimentare, introducendo nella storia anche obiettivi secondari e la possibilità di intraprendere percorsi che avrebbero portato ad uno dei finali multipli.

