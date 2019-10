Call of Duty Modern Warfare: Burger King mette in palio 15 anni di pasti gratis!

Burger King e Activision hanno siglato una partnership per promuovere il lancio di Call of Duty Modern Warfare negli Stati Uniti, con la partecipazione di webstar come Seth Abner e Apex dei FaZe Clan.

Non è ancora del tutto chiaro quale sia la sfida lanciata da Abner e Apex, i due streamer fanno sapere che maggiori dettagli verranno condivisi nella giornata di oggi, non ci resta che aspettare per saperne di più per quella che resta comunque una promozione legata ai soli Stati Uniti e che non coinvolgerà in alcun modo il territorio europeo.

Burger King ha promesso "15 anni di pasti gratis nei ristoranti della catena" al vincitore della sfida, un premio certamente molto goloso che spingerà migliaia di persone a mettersi in lista per battere i due pro player.

Il nuovo COD sarà disponibile dal 25 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il day one di Call of Duty Modern Warfare è stato rotto in Italia e altri paesi, Activision sta cercando di combattere leak e spoiler pre lancio rimuovendo video e post da Reddit, Twitter, YouTube e Twitch.