Call of Duty Modern Warfare: campagna e Spec-Ops protagonisti della nostra Video Recensione

Dopo aver analizzato a fondo il comparto multigiocatore del nuovo Call of Duty, è finalmente giunto il momento di parlarvi della componente in singolo e delle missioni cooperative Spec-Ops di COD Modern Warfare.

Si tratta di due aspetti della produzione che rappresentano l’altra metà dell’offerta ludica di questo capitolo, e che ci permettono di poter esprimere un giudizio definitivo sulla nuova opera di Activision ed Infinity Ward. Con Call of Duty Modern Warfare, il publisher torna a puntare (anche) sull'esperienza single player, gradualmente abbandonata negli ultimi anni (in particolar modo con Call of Duty Black Ops 4) per lasciare spazio al comparto multiplayer ed alla Battle Royale.

Sebbene Call of Duty resti una esperienza votata al multigiocatore, in questo caso il lavoro svolto sulla campagna è di ottima fattura e sarebbe ingiusto considerare lo Story Mode un semplice riempitivo. Nonostante la durata sia in linea con la longevità delle campagne dei Call of Duty "classici", la modalità in singolo riuscirà a tenervi incollati allo schermo grazie ad un buon ritmo ed all'intensa varietà di situazioni che vi troverete ad affrontare.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Call of Duty Modern Warfare ricordandovi che il gioco è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.