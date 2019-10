Call of Duty Modern Warfare: Campo d'Addestramento rimosso a poche ore dal debutto

Se avete avviato almeno una volta Call of Duty: Modern Warfare nel corso delle ultime ore avrete quasi sicuramente notato la presenza di una nuova modalità chiamata Campo d'Addestramento nella schermata principale del multiplayer online. Sembra però che per via di alcune problematiche tecniche non sia più possibile provare la modalità in questione.

Per chi non lo sapesse, si tratta di una serie di percorsi che riprendono per certi versi quelli visti nei vecchi capitoli della serie. Per poter partecipare ad ognuno di essi è necessario essere in possesso di uno o più biglietti, i quali si ottengono aumentando il proprio livello nelle modalità online. In base ai tempi registrati nei percorsi si dovrebbero anche ottenere un bel po' di Punti Esperienza, anche se per via di un problema tecnico gli utenti che sono riusciti a giocare al Campo d'Addestramento non hanno ricevuto il proprio premio.

Attualmente non vi è modo di accedere alla modalità e bisogna attendere che il team di sviluppo trovi una soluzione e renda nuovamente disponibile il Campo d'Addestramento per tutti.

