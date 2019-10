Call of Duty Modern Warfare: come ottenere emblemi e ciondoli gratis grazie ai Twitch Drop

Grazie ad una simpatica iniziativa resa possibile dall'accordo tra Activision e Twitch, è ora possibile sbloccare dei contenuti esclusivi in Call of Duty: Modern Warfare utilizzando la piattaforma di streaming più famosa al mondo.

Ecco di seguito le ricompense in palio per gli utenti che guarderanno i propri streamer preferiti giocare allo sparatutto in prima persona:

Spray ‘Poison Grapes’ - guarda per 1 ora

Icona ‘Looking Grim’ - guarda per 2 ore

Emblema ‘Collect Your Soul’ - guarda per 3 ore

Ciondolo ‘Reap This’ - guarda per 4 ore

Per poter fare in modo di ricevere questi contenuti dovete prima di tutto effettuare l'accesso ai vostri profili Twitch e CallOfDuty sui rispettivi siti ufficiali. A questo punto vi basterà visitare la pagina adibita al collegamento tra i due profili e autorizzare il tutto. Se tutto è andato a buon fine (per vedere se l'account Twitch è stato collegato con successo vi basterà dare un'occhiata sul sito di COD, nella pagina "linked accounts"), ora non dovete far altro che guardare una diretta in cui si sta giocando a Modern Warfare. Sappiate che le uniche live che permettono lo sblocco dei Twitch Drops sono quelle con la seguente dicitura situata poco sotto al titolo: "Drop abilitati! Guarda per avere la possibilità di guadagnare ricompense".

Avete già letto la nostra guida con i consigli per vincere nel multiplayer di COD Modern Warfare?