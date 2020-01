Call of Duty Modern Warfare: come riscattare i bundle con armi ed emblemi gratis

Sebbene non sia chiarissimo a causa della complessità dei menu, in Call of Duty: Modern Warfare è possibile di tanto in tanto riscattare dei pacchetti gratuiti contenenti progetti, emblemi e altri oggetti per la personalizzazione.

Prima di iniziare con la guida, va precisato che i Gift Pack vengono assegnati in maniera casuale ai giocatori e non è quindi detto che al vostro prossimo accesso ai server del gioco possiate riscattarne uno. Per poter scoprire immediatamente se avete un pacchetto da aggiungere al vostro inventario vi basterà entrare nel menu multigiocatore e, nella barra in alto, notare se sotto alla dicitura "Negozio" è presente un banner di colore verde con su la scritta "Bundle Gratuito". Se così fosse, dovrete entrare nel negozio, posizionare il cursore sulla scheda "Solo per te" e scorrere tra i contenuti in vendita con i grilletti fino a trovare il pacchetto venduto a 0 Punti COD. Selezionato il bundle, dovrete semplicemente acquistarlo senza pagare un solo gettone dorato e i contenuti saranno vostri per sempre. Tra gli oggetti più interessanti tra quelli che potrebbero capitarvi troviamo sicuramente Allagamento, un particolare progetto per la mitraglietta MP5.

