Call of Duty Modern Warfare: come sbloccare la Balestra nel nuovo aggiornamento

Nonostante abbia creato un bel po' di problemi agli utenti, l'ultimo aggiornamento di Call of Duty: Modern Warfare ha anche introdotto diverse novità, tra le quali troviamo anche la nuovissima Balestra.

L'arma in questione, che rientra nella categoria dei Fucili Tattici a causa della sua capacità di eliminare l'avversario con un solo colpo ben piazzato, può essere sbloccata da qualsiasi giocatore in possesso del gioco e non c'è bisogno di acquistare il Pass Stagionale per accedervi. L'unico requisito necessario per utilizzare la Balestra è il completamento di una sfida estremamente semplice ma che, però, potrebbe richiedere del tempo. La sfida in questione chiede al giocatore di completare 25 diverse partite (non importa la modalità) con almeno 5 uccisioni effettuate con un qualsiasi Fucile Tattico che monta un mirino di tipo Reflex.

Ecco di seguito le armi valide per il completamento della sfida:

EBR-14

Carabina MK2

Kar98k

Per quello che riguarda invece il mirino, andrà bene qualsiasi accessorio contenente la parola "Reflex" nel nome e se non ne avete nemmeno uno vi basterà utilizzare un po' l'arma per aumentarne il livello e sbloccare nuovi mirini.

Tra i mirini compatibili con questo tipo di sfida troviamo anche:

Mirino Reflex Monocolo

Mirino Reflex Aim-Op

Mirino Reflex G.I.

Mirino Reflex Operatore

Ottica Mini Reflex Solozero

Mirino Reflex Viper

Mirino Reflex Cronen LP945

Va infine precisato che la versione italiana del gioco contiene un errore di traduzione nella sfida (che può essere visualizzata nella Caserma, selezionando l'ultima arma tra quelle presenti nella categoria dei Fucili Tattici) e, a differenza di quanto riportato, non bisogna utilizzare i Fucili di Precisione per ottenere la Balestra.