Call of Duty Modern Warfare: ecco come silenziare gli altri giocatori

Siamo nel day one di Call of Duty Modern Warfare, l'ormai consueta uscita annuale della saga, che stavolta riparte da una sorta di remake / reboot di uno dei capitoli più apprezzati della serie e sembra che Activision abbia fatto davvero un ottimo lavoro, come potrete leggere nella nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare.

Si sa, il gioco vive i suoi momenti migliori online, ma è capitato a tutti di finire in squadra con un compagno troppo rumoroso e fastidioso, e nonostante poi l'organizzazione e le tattiche possano un minimo risentirne, l'unico desiderio che avete è quello di silenziarlo nella chat. Naturalmente c'è un modo per farlo.

Per silenziare i giocatori in Modern Warfare basta trovarsi nella lobby durante il matchmaking, anche prima che il match cominci. Con il pad, selezionate il nome del giocatore che volete silenziare e premete il tasto X (o A, se siete su Xbox One) per aprire un piccolo menù, nel quale c'è l'apposita opzione per togliere la voce.

Anche durante la partita è possibile farlo: premendo il touchpad apparirà la composizione delle squadre e basterà nuovamente selezionare il giocatore prescelto esattamente come prima.

Infine, se ci fosse troppo rumore in generale e aveste voglia di silenziare completamente l'intera lobby, basta premere R3 (la levetta analogica destra) nell'apposito menù.

Oltre alla recensione, che trovate linkata in apertura della news, per approfondire sul gioco potete dare un'occhiata al nostro speciale sulla campagna e le spec ops di Call of Duty Modern Warfare.