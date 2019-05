Call of Duty Modern Warfare: comparto tecnico, DLC prima su PS4 e rumor versione Switch

Nella giornata di ieri Activision ha annunciato ufficialmente Call of Duty Modern Warfare, emergono ora nuovi dettagli sul comparto tecnico, sui DLC ed i rumor sul possibile porting per Nintendo Switch...

Riguardo al comparto tecnico, Infinity Ward e Activision comunicano che "Call of Duty Modern Warfare presenta un nuovo motore grafico che offre un'esperienza immersiva e fotorealistica. La nuova tecnologia utilizza i più recenti progressi nell'ingegneria visiva, tra cui un sistema di modellizzazione su base fisica che consente una fotogrammetria all'avanguardia, un nuovo sistema di streaming basato su hybrid tile, un nuovo sistema di decal rendering PBR, un’illuminazione ambientale volumetrica, 4K HDR, DirectX Raytracing (PC) e molto altro, come una nuova pipeline di geometrie GPU. Il rendering spettrale fornisce radiazione termica e identificazione a infrarossi per l’esperienza di gioco sia con visore termico che con visore notturno. L'investimento tecnologico offre un'animazione e un sistema di ottimizzazione delle forme all'avanguardia, mentre la nuova suite di strumenti audio supporta sia il full Dolby ATMOS sulle piattaforme supportate, sia gli effetti di simulazione audio più recenti."

Relativamente ai DLC, il publisher ha confermato che COD MW non avrà il Season Pass e che tutti i contenuti aggiuntivi saranno gratuiti, tuttavia questi saranno disponibili sette giorni prima su PlayStation 4, per poi arrivare dopo una settimana anche su PC e Xbox One, come evidenziato nel trailer di debutto pubblicato sul canale PlayStation.

Infine, secondo quanto riportato da Nintendo Life, il gioco potrebbe uscire anche sulla piattaforma della casa di Kyoto. I dataminer hanno analizzato il codice sorgente del sito di Call of Duty scoprendo riferimenti a a Nintendo Switch ed alla risoluzione 720p, inoltre nel codice sarebbe presente anche il termine "NXDOCK", riferito probabilmente al dock di Project NX, nome in codice di Switch.

Call of Duty Modern Warfare uscirà il 25 ottobre 2019 su PC (via Battle.net), PlayStation 4 e Xbox One, altre piattaforme non sono state annunciate dal publisher.