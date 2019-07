Call of Duty Modern Warfare: confermati altri ritorni oltre a Price e Soap?

Sappiamo che il Capitano Price (interpretato da Barry Sloane) e John "Soap" McTavish torneranno in Call of Duty Modern Warfare ma secondo quanto riportato dal Narrative Director Taylor Kurosaki i due nomi citati potrebbero non essere i soli ritorni d'eccezione.

Purtroppo Kurosaki non ha potuto fare nomi precisi sui personaggi che torneranno in azione nel "Soft Reboot" Call of Duty Modern Warfare ma i fan hanno ipotizzato la comparsa di Ghost e Nikolai, oltre a MacMillian, anche se ribadiamo come si tratti solamente di speculazioni della community.

Per saperne di più dovremo probabilmente attendere le prossime settimane, Activision è ora concentrata sul reveal del comparto multigiocatore e dopo aver svelato la modalità Gunfight 2v2 il primo agosto terrà una presentazione completa del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare.

Il nuovo Call of Duty Modern Warfare uscirà il 25 ottobre su PC (in esclusiva su Battle.net), Xbox One e PlayStation 4, restiamo in attesa di saperne di più sul ritorno dei "volti noti" della serie.