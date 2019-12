Call of Duty Modern Warfare: confermato l'arrivo della modalità Scontro 3vs3 e 1vs1

Call of Duty Modern Warfare offre una serie di modalità multiplayer molto apprezzate dai fan ma nonostante ciò Infinity Ward non sembra voler riposare sugli allori. I dataminer hanno scovato nuove modalità già da tempo ma ora alcune di queste sono state confermate dagli sviluppatori.

Joe Cecot, direttore del co-design per il multiplayer di Infinity Ward ha recentemente rivelato con un post su twitter che la modalità Scontro di Call of Duty Modern Warfare, tra le più popolari del gioco, riceverà ulteriori stipulazioni tra cui la 1vs1 e la 3vs3, rimanendo sul vago in termini di tempistiche. Cecot dapprima ha risposto positivamente ad un giocatore che chiedeva notizie sulla modalità 3vs3 per poi aggiungere che "ad un certo punto" arriverà anche la modalità 1vs1. Insomma, notizie più che positive per la community del famoso sparatutto.

Intanto Activision si prepara a svelare il nuovo Battle Pass di Call of Duty Modern Warfare ma sembra che i dataminer ne abbiano già svelato il contenuto e la composizione della Prima Stagione. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che potete trovare la recensione di Call of Duty Modern Warfare sulle pagine di Everyeye.