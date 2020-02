Call of Duty Modern Warfare: confermato il ritorno di Ghost e Rust per la Season 2

Con la prima stagione di Call of Duty: Modern Warfare che volge ormai al termine, Activision ha finalmente pubblicato un primo teaser dei contenuti in arrivo la prossima settimana con la Stagione 2 dello sparatutto in prima persona, confermando alcuni dei più recenti rumor.

Sui canali social ufficiali della serie è infatti stato pubblicato un breve filmato che sembra confermare una volta per tutte il ritorno di Simon "Ghost" Riley, l'amatissimo personaggio che ha perso la vita in Call of Duty: Modern Warfare 2 e che quindi farà il proprio debutto in questo reboot. È molto probabile che il leggendario soldato arriverà nel gioco sotto forma di Operatore e potrà essere sbloccato tramite l'acquisto del prossimo pass stagionale. Nel brevissimo video è anche possibile captare alcuni riferimenti a Rust, un'altra mappa molto amata dai fan della serie che con una playlist dedicata potrebbe far impazzire chiunque ami le arene dalle dimensioni ridotte come Shipment e Shoot House, attualmente disponibili.

Non vi sono purtroppo riferimenti al possibile arrivo della battle royale e, nel messaggio inviato a Ghost dal Capitano Price è possibile leggere di un Sistema delle Armi aggiornato: che stia per arrivare qualche tipo di modifica al meccanismo attraverso il quale è possibile personalizzare ogni singolo aspetto dei propri fucili? Per scoprirlo bisognerà attendere il prossimo martedì 11 febbraio 2020 alle ore 19:00, quando la nuova stagione sarà disponibile per tutti i possessori del gioco.

Nel caso in cui non aveste ancora raggiunto il livello massimo del Pass Battaglia, vi ricordiamo che da domani sera partirà un evento di Punti XP Doppi che si protrarrà fino al termine della stagione.