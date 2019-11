Call of Duty Modern Warfare conquista il PlayStation Store: gioco più venduto di ottobre!

Il team di Sony ha reso noto l'elenco dei titoli per PS4 che hanno riscosso il maggiore successo commerciale su PlayStation Store nel corso del mese di ottobre, sia in territorio europeo sia negli Stati Uniti.

Ebbene, in entrambe le aree geografiche, Call of Duty: Modern Warfare, esordito sul mercato videoludico lo scorso 25 ottobre, ha conquistato il gradino più alto del podio. Di seguito, la Top 10 dei giochi PS4 più venduti su PlayStation Store in Europa nel corso del mese di ottobre. FIFA 20 occupa il secondo posto, mentre GTA V resta saldo in terza posizione.

Call of Duty: Modern Warfare; FIFA 20; Grand Theft Auto V; Ghost Recon Breakpoint; Minecraft: PlayStation 4 Edition; Red Dead Redemption 2; The Outer Worlds; Marvel’s Spider-Man; MediEvil; The Witcher 3: Wild Hunt

Di seguito, è invece disponibile la medesima classifica, riferita questa volta al mercato statunitense. In questo caso, Ghost Recon Breakpoint conquista la medaglia d'argento, mentre il bronzo va a The Outer Worlds.

Call of Duty: Modern Warfare; Ghost Recon Breakpoint; The Outer Worlds; FIFA 20; Minecraft: PlayStation 4 Edition; NBA 2K20; Madden NFL 20; Grand Theft Auto V; Call of Duty: Black Ops 4; Borderlands 3;

