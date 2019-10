In Call of Duty Modern Warfare un controverso attacco USA è stato attribuito alla Russia

Nonostante la storia di Call of Duty Modern Warfare sia da considerarsi fittizia, una parte di essa è comunque ispirata a situazioni realmente avvenute, ed una in particolare sta suscitando alcune polemiche, perché cambierebbe la responsabilità di un attacco considerato piuttosto controverso.

Si tratta di una mossa effettuata dagli Stati Uniti durante la Guerra del Golfo, nel 1991, che riguarda la cosiddetta "Autostrada della Morte" in Kuwait. All'epoca gli USA attaccarono la Highway 80 del paese, che in quel momento era utilizzata dalle truppe irachene in ritirata, si crede insieme ad alcuni civili. Nella strage furono uccise circa 350 persone.

In Call of Duty Modern Warfare è presente quella stessa location, ma è usata come la scena di un attacco russo su dei civili innocenti. "I russi l'hanno bombardata durante l'invasione, uccidendo la gente che tentava di fuggire", dice nel gioco uno dei personaggi in un dialogo.

Si tratta di una mossa che probabilmente non farà sopire le polemiche nei confronti del videogame, dopo che la vendita di Call of Duty Modern Warfare è stata vietata in Russia. Che ne pensate della situazione?

Intanto, per approfondire sul gioco potete sicuramente dare un'occhiata alla nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare. Se invece steste trovando difficoltà a progredire, sul nostro sito trovate anche la guida per salire di livello velocemente in COD Modern Warfare.