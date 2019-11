Call of Duty Modern Warfare: un dataminer ha svelato tutti i dettagli del Battle Pass

All'inizio della settimana Activision ha pubblicato alcuni dettagli della prima stagione di Call of Duty: Modern Warfare, confermando che inizierà il 3 dicembre e introdurrà una serie di contenuti tra cui nuove mappe e il Battle Pass a 100 livelli i cui dettagli saranno svelati la prossima settimana.

Tuttavia il noto dataminer Senescallo sembra aver trovato tutti i dettagli sul prossimo Battle Pass all'interno del codice del gioco. A quanto parte la prima stagione di Call of Duty: Modern Warfare inizierà il 3 dicembre alle ore 19:00 (italiane) e finirà il 28 gennaio sempre alle 19:00. Inoltre il dataminer suggerisce che "i potenziamenti potranno essere acquistati con incrementi di 1,2,5,10,20,50 e 100" e che i livelli del Battle Pass saranno in realtà 104, con 4 livelli che verranno concessi in esclusiva ai giocatori che decideranno di acquistare il pass. Relativamente ai 100 livelli ufficiali, Senescallo afferma che 77 saranno esclusivi della versione a pagamento mentre 23 saranno accessibili gratuitamente. Il Season Pass conterrà poi due nuove armi, l'Holger-26 e il Ram-7, gratuite per tutti e già confermate da Activision. Secondo il dataminer si sbloccheranno rispettivamente al livello 15 e al livello 31. Tutte le skin e tutti i progetti saranno poi in esclusiva per la versione a pagamento.

Ovviamente tutte le informazioni vanno prese con la giusta cautela fino ad un annuncio ufficiale di Activision. Intanto, fino al 2 dicembre i giocatori di Call of Duty: Modern Warfare potranno ottenere doppia XP.