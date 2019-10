Call of Duty Modern Warfare debutta al primo posto anche in Giappone

Call of Duty Modern Warfare è stato il gioco più venduto della scorsa settimana in Giappone con 117.670 copie distribuite sul mercato retail nei primi tre giorni di presenza sul mercato, dato riferito alla sola versione PS4, l'unica disponibile in Asia.

In confronto, Call of Duty Black Ops 4 ha venduto 228.775 copie durante i primi tre giorni di presenza sul mercato giapponese mentre Call of Duty WWII ha venduto 168.234 copie, infine Call of Duty Infinite Warfare ha piazzato 105.764 copie sul mercato retail al debutto. Dragon Quest X Ibara no Miko to Horobiru no Kami Online debutta invece al secondo posto con 34.000 copie su Switch e 16.000 su PlayStation 4, di seguito le classifiche complete diffuse da Famitsu.

Classifica Software Giappone - 30 ottobre 2019

[PS4] Call of Duty: Modern Warfare (SIE, 10/25/19) – 117,670 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 64,045 (132,542) [NSW] Dragon Quest X Ibara no Miko to Horobiru no Kami Online – 34,836 [PS4] Dragon Quest X: Ibara no Miko to Horobiru no Kami Online – 16,898 [NSW] Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Marvelous, 10/17/19) – 16,495 (82,688) [PS4] Bloodstained: Ritual of the Night (Game Source Entertainment, 10/24/19) – 12,156 [NSW] Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age Definitive Edition – 11,090 (412,997) [PS4] The Outer Worlds (Take-Two Interactive Japan, 10/25/19) – 10,659 [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Microsoft, 06/21/18) – 8,628 (979,444) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 7,865 (2,504,429)

Classifica Hardware Giappone - 30 ottobre 2019

Nintendo Switch – 51,190 (9,325,321) Switch Lite – 18,248 (352,171) PlayStation 4 – 4,453 (7,154,691) PlayStation 4 Pro – 2,969 (1,304,332) New 2DS XL (including 2DS) – 1,121 (1,670,125) New 3DS XL – 120 (5,884,857) Xbox One S – 41 (91,355) Xbox One X – 40 (17,226) PS Vita – 23 (5,862,703)

Sul fronte hardware, Nintendo Switch supera i 50.000 pezzi venduti mentre Switch Lite raggiunge i 18.000 pezzi. Fanalino di coda della classifica, Xbox One S, One X e PlayStation Vita con rispettivamente 41, 40 e 23 pezzi venduti.