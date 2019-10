Call of Duty Modern Warfare: tutti i dettagli sul supporto Ray Tracing su PC

Call of Duty Modern Warfare è ora disponibile e NVIDIA annuncia di aver collaborato con Activision per ottimizzare le prestazioni complessive del gioco e per garantire che i giocatori possano raggiungere oltre 60 FPS con ray tracing abilitato su tutta la linea di GPU GeForce RTX e tutti i tipi di risoluzione, da 1080p al 4K.

GeForce RTX 2060 gira a 60 FPS, impostazioni ai massimi livelli, riproduzione in 1080p con ray tracing abilitato

GeForce RTX 2060 SUPER gira a 60 FPS, impostazioni ai massimi livelli, riproduzione in 1440p con ray tracing abilitato

gira a 60 FPS, impostazioni ai massimi livelli, riproduzione in 1440p con ray tracing abilitato GeForce RTX 2080 Ti gira a 60 FPS, impostazioni ai massimi livelli, riproduzione in 4K con ray tracing abilitato

In quanto umani siamo sempre in costante ed inconscia raccolta di segnali visivi nella nostra vita quotidiana. Ad esempio, riusciamo a capire la posizione della sorgente luminosa e dell'oggetto vicino a noi anche solo basandoci sulla proiezione dell’ombra del corpo in questione. Sappiamo che un contorno meno marcato fa riferimento ad un oggetto più lontano dalla sorgente luminosa, mentre quando i lineamenti sono più definiti, molto probabilmente il corpo in oggetto sarà più vicino. Tutti questi segnali, vengono continuamente decodificati dal nostro cervello senza pensarci, e, per quanto flebili, la nostra mente è naturalmente addestrata a gestire questo tipo d’informazioni.

Molto spesso, questi piccoli segnali sono del tutto assenti quando giochiamo, perché l'illuminazione del gioco non s’inspira alla vita reale. Il risultato di tutto questo è una forte mancanza d’immersione e realisticità. La maggiore precisione dell'illuminazione e del tracciamento dei raggi delle ombre crea quindi un'esperienza unica e incredibilmente coinvolgente.

Call of Duty è uno dei più grandi franchise di giochi al mondo e un altro enorme titolo AAA che utilizza il ray tracing per creare effetti visivi avvincenti. Il sempre maggiore utilizzo del Ray tracing in titoli di questo tipo, fa capire l’importanza e l’impatto che questa tecnologia sta avendo sull’intero mercato gaming. Come leader del settore, il team di Call of Duty è sempre alla ricerca di nuovi modi per ridefinire i limiti di gioco, cercando di ottenere sempre più realismo ed immersione. Il ray tracing si è dimostrato il modo perfetto per definire un nuovo standard di settore. Il ray tracing in tempo reale sta cambiando il modo in cui i giochi vengono creati e aumenta notevolmente la qualità d'immagine.