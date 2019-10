Call of Duty Modern Warfare: Digital Foundry analizza le versioni console

Digital Foundry ha pubblicato la video analisi del comparto tecnico di Call of Duty Modern Warfare, nuovo episodio della serie shooter Activision disponibile dal 25 ottobre scorso in tutto il mondo, accolto positivamente da pubblico e critica. Ma come se la cava dal punto di vista grafico? Scopriamolo insieme.

I tecnici di DF hanno provato il gioco su Xbox One X, Xbox One S, PlayStation 4 e PS4 PRO, scoprendo che il gioco utilizza una risoluzione dinamica su tutte le piattaforme per poter offrire il miglior compromesso tra stabilità del framerate e risoluzione, un'espediente che sembra risultare al meglio su PlayStation 4 PRO rispetto a Xbox One X.

Secondo le prime prove infatti su Xbox One X la risoluzione viene scalata sull'asse orizzontale mentre sulla console Sony anche l'asse verticale usa una risoluzione dinamica, con un vantaggio per quanto riguarda le performance generali, a discapito però di un comparto visivo leggermente meno definito, anche se si tratta di una differenza quasi impercettibile all'occhio umano, come confermato da Digital Foundry.

Qual è la miglior versione console di COD Modern Warfare? Per scoprirlo non vi resta che guardare il video qui sopra, su Everyeye.it trovate inoltre l'analisi tecnica di Call of Duty Modern Warfare su PC in 4K con dettagli al massimo e Ray Tracing attivo su RTX 2080 Ti.