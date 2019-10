Call of Duty Modern Warfare in diretta da Lucca Comics: tutti gli appuntamenti su Twitch

Dal 30 ottobre al 3 novembre Everyeye.it sarà a Lucca Comics & Games 2019, ospite dello stand di Call of Duty (Baluardo San Regolo) con una serie di attività dedicate a Call of Duty Modern Warfare, tra cui ovviamente una serie di trasmissioni in streaming sul nostro canale Twitch.

Da mercoledì a domenica, tutti i giorni dalle 12:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 saremo in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it con sessioni di gioco dedicate al multiplayer, alle missioni Spec Ops e alla campagna del nuovo sparatutto Activision, con live gameplay e approfondimenti su tutte le principali modalità single player, multiplayer e co-op.



Tra le attività segnaliamo sfide quotidiane con la redazione di Multiplayer.it in modalità Gunfight e la presenza di ospiti pronti a rispondere alle nostre domande, tra cui membri del team di sviluppo di Call of Duty Modern Warfare, YouTuber e personalità legate al mondo di COD.

Call of Duty Modern Warfare LIVE su Twitch

Mercoledì 30 ottobre - ore 12:00 e ore 15:00

Giovedì 31 ottobre - ore 12:00 e ore 15:00

Venerdì 1 novembre - ore 12:00 e ore 15:00

Sabato 2 novembre - ore 12:00 e ore 15:00

Domenica 3 novembre - ore 12:00 e ore 15:00

Vi aspettiamo a Lucca Comics & Games 2019 al Baluardo San Regolo, una buona occasione per giocare con mano al nuovo Call of Duty Modern Warfare e conoscere di persona la redazione. Il consiglio è quello di iscrivervi al canale Twitch Everyeye.it per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, così da non perdere neanche un minuto delle nostre dirette da Lucca Comics!