Call of Duty Modern Warfare: disponibile anche in 5K/60 fps il trailer della versione PC

Sembra proprio che Activision voglia puntare moltissimo sulle potenzialità tecniche della versione PC di Call of Duty: Modern Warfare e, per metterne in evidenza la bontà grafica, ha pubblicato la versione a risoluzione 5K e 60 fotogrammi al secondo dell'ultimo trailer.

Potete infatti guardare la versione del filmato ad altissima risoluzione sul canale ufficiale YouTube di Call of Duty. Nel caso ve lo steste chiedendo, la risoluzione 5K corrisponde a ben 5120 x 2880 pixel, decisamente superiore a quella 4K (3840 x 2160). Va precisato che non è necessario essere in possesso di un pannello che supporti tale risoluzione per poter vedere correttamente il filmato, durante il quale sono visibili diverse scene di gameplay ed altre focalizzate sui filmati della campagna single player.

Vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo venerdì 25 ottobre 2019 su PC (Battle.net), Xbox One e PlayStation 4. Nel caso aveste già effettuato il preorder, sappiate che è già possibile scaricare tutti i file di su console, mentre gli utenti PC potranno iniziare il download nel corso delle prossime ore.

Avete già letto tutti i dettagli sul nuovo sistema di progressione di COD Modern Warfare? Sulle nostre pagine trovate anche i dettagli sull'orario dell'apertura dei server per la versione digitale di COD Modern Warfare.