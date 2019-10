Call of Duty Modern Warfare: disponibile la patch 1.05, ecco quanto pesa

Da pochi minuti è disponibile un nuovo aggiornamento per Call of Duty: Modern Warfare, che riceve quindi l'ennesima patch a pochissimi giorni dal proprio debutto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

L'aggiornamento in questione, che porta il gioco alla versione 1.05, dovrebbe avere un peso che si aggira sui 7 GB su PC e 2 GB su console. Al momento non è ancora ben chiaro quali siano i benefici che si ottengono grazie alla sua installazione, mancando infatti informazioni ufficiali da parte di Activision. Stando alle parole dei giocatori su Reddit, problematiche relative allo stuttering della campagna su PC o ai crash nel multiplayer su console continuano ad esserci ed è quindi da escludere che possa trattarsi di un aggiornamento che mira a risolvere questo genere di problematiche. A questo punto resta molto più probabile l'ipotesi secondo la quale la patch di oggi serva esclusivamente ad introdurre nel titolo nuovi contenuti come quelli legati ad un ipotetivo evento di Halloween o alla terza mappa della modalità Guerra Terrestre.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sulla versione 1.05 del gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida al multiplayer di Call of Duty Modern Warfare, dove trovare tutti i consigli per trionfare nelle modalità online.

