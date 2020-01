Call of Duty Modern Warfare: disponibile la patch 1.13, arrivano Balestra e slot extra

Come promesso questo pomeriggio, l'aggiornamento alla versione 1.13 di Call of Duty: Modern Warfare è arrivato a ridosso del reset giornaliero ed è disponibile al download su tutte le piattaforme.

La patch ha dimensioni diverse su ciascuno dei dispositivi sui quali è possibile giocare lo sparatutto e la più pesante di tutte è sicuramente quella PC, dove il peso è superiore ai 40 GB. Su Xbox One dovrete invece scaricare quasi 20 GB di dati, mentre su PlayStation 4 ve la caverete con poco più di 13 GB. Le elevate dimensioni di questa patch sono dovute alle svariate novità introdotte, tra le quali non possiamo non citare la Balestra. Si tratta di un'arma che andrà ad aggiungersi ai Fucili Tattici già disponibili e per sbloccarla dovrete effettuare almeno 5 uccisioni con un'arma della stessa categoria con sopra un mirino reflex in 25 partite diverse. Insomma, una sfida che potrebbe richiedervi del tempo ma che risulta incredibilmente semplice da portare a termine.

Per quanto riguarda le altre novità, troviamo l'aggiunta di 5 slot per le classi personalizzate extra, la rimozione delle collisioni tra giocatori e una serie infinita di bugfix. Pare inoltre che la mappa Krovnik Farmland sparirà per qualche giorno dai radar, così da dare al team di sviluppo il tempo necessario a correggere i bug che la affliggono.

Non mancano poi novità per le playlist settimanali, che ora sono le seguenti:

Cattura la bandiera

Shoot the Ship (sostituisce Shoot House 24/7 e consiste in una rotazione casuale di Shoot House e Shipment)

Aniyah Palace (mappa della modalità Guerra Terrestre)

Potete dare un'occhiata al changelog completo dell'aggiornamento direttamente sul sito ufficiale del gioco, così da scoprire tutte le armi e i gadget che hanno subito qualche ritocco.