Call of Duty Modern Warfare: disponibile Scontro 3v3, ecco tutte le nuove playlist

Puntuale come sempre, Infinity Ward ha aggiornato le playlist settimanali di Call of Duty: Modern Warfare e, a partire da questa sera, i possessori dello sparatutto in prima persona potranno gettarsi nella mischia grazie ad una serie di nuove modalità.

Il piatto forte della settimana consiste nell'arrivo dello Scontro 3 contro 3. A differenza della versione classica e di quella proposta la scorsa settimana, la quale prevedeva match testa a testa tra due giocatori, questa volta ciascuna squadra sarà composta da ben tre diversi utenti. Al solito ogni round non permette il respawn e a vincere è la squadra che porta a casa sei round. Altra novità è la particolare playlist intitolata anche nella versione italiana del gioco "Same day delivery", ovvero una combinazione delle modalità di gioco che prendono il nome di Cranked e Drop Zone.

A prendere il posto di Shipment 24/7, playlist molto apprezzata dai giocatori nella quale completare missioni e sfide era un gioco da ragazzi, ritorna Shoot House 24/7. Al solito scegliere questa playlist 24/7 vi porterà a giocare sempre nella stessa mappa ma in modalità sempre diverse, tra le quali troviamo Dominio, Quartier Generale, Uccisione Confermata e Deathmatch a Squadre.

Al momento non ci sono invece anticipazioni sulle novità in arrivo settimana prossima e su eventuali giornate di Punti Esperienza Doppi per il pass stagionale o per le armi. Non è comunque da escludere che qualche evento in questo senso possa arrivare anche questa volta il prossimo venerdì e terminare nel tardo pomeriggio del lunedì successivo.

A proposito di novità, vi ricordiamo che gli sviluppatori hanno promesso che a breve Call of Duty Modern Warfare si aggiornerà con degli slot extra per le classi personalizzate.