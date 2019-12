Call of Duty Modern Warfare: disponibile la Stagione 1, ecco le ricompense del Pass

L'attesa è finalmente giunta al termine e Call of Duty Modern Warfare ha appena ricevuto un corposo aggiornamento che ha dato il via alla primissima stagione dello sparatutto.

Gli utenti PlayStation 4, Xbox One e PC dovranno scaricare una patch la cui dimensione varia dai 16 ai 20 GB in base alla piattaforma di riferimento e che, oltre al nuovo pass stagionale, introduce anche numerose mappe e modalità completamente gratuite. Il pass stagionale richiede l'esborso di 1.000 COD Point, ovvero l'equivalente di 10 euro in microtransazioni. È anche disponibile una versione deluxe del pass che, pagando una somma più alta, vi permetterà di iniziare la scalata al livello 100 partendo dal 20.

Ecco di seguito alcune delle ricompense Premium che si possono ottenere esclusivamente acquistando il pass:

1.300 Punti COD

Operatrice Mara con missione utile a sbloccare stili extra - Livello 1

Serpe delle sabbie, progetto leggendario - Livello 20

Danni collaterali, progetto raro - Livello 35

Braccio lungo, progetto epico - Livello 55

Stigio, progetto raro - Livello 59

Tigre siberiana, progetto epico - Livello 71

Predatore, progetto leggendario - Livello 89

Indorato - Livello 85

Corruttore - Livello 99

Va precisato che i progetti non sono altro che un insieme di skin e accessori per armi che possono tranquillamente ottenere tutti i giocatori e che le uniche due armi aggiuntive di questa stagione sono accessibili anche ai giocatori che non acquisteranno il pass. Non mancano inoltre ricompense gratuite come skin, emblemi e progetti di minore importanza.

Avete già visto il trailer della Stagione Uno di Call of Duty Modern Warfare? Vi ricordiamo poi che sono stati aggiunti gli 1 contro 1 e i 3 contro 3 alla modalità Scontro di Call of Duty Modern Warfare.