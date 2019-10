Call of Duty Modern Warfare: DLC narrativo in vista. Il gioco potrebbe avere un sequel?

La serie di Call of Duty non è mai stata ferma per troppo tempo, e ci sono tutte le ragioni per pensare che non si fermerà nemmeno dopo questo reboot di Modern Warfare, dato che sembra siano già in cantiere un DLC narrativo e probabilmente anche un sequel del gioco.

Ne ha parlato Taylor Kurosaki, direttore narrativo del gioco, che ha però specificato che il focus è attualmente incentrato sul supporto a Call of Duty Modern Warfare: "Ci piacerebbe molto farne un altro, e ne abbiamo tutte le intenzioni. Abbiamo già parlato di come potrebbe essere? Un po'. E abbiamo già speso un sacco di tempo per riuscire ad arrivare al traguardo, per cui sì, è giusto che i fan della trilogia ma anche i nuovi fan siano entusiasti di cosa potrà succedere in futuro".

Kurosaki ha continuato: "È come se avessimo resettato questo universo, per cui c'è molto terreno fertile per aggiungere contenuti su contenuti. Inizieremo a supportare questo gioco alla grande. Una delle cose belle del gioco è che tutte le modalità hanno luogo nello stesso universo e sono governate dalla stessa storia".

Insomma un sequel potrebbe arrivare, ma non prima di alcuni contenuti extra per Modern Warfare. Il primo potrebbe essere un DLC narrativo. "Aggiorneremo il gioco con più missioni spec-ops e mappe, che ne continueranno la storia".

Che ne pensate? Vi fa piacere il supporto annunciato da Kurosaki per il gioco?

Nel frattempo diteci, avete già letto la nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare? Se aveste bisogno di aiuto, date un'occhiata anche alla nostra guida di COD Modern Warfare.