Call of Duty Modern Warfare domina la classifica USA di ottobre 2019

Secondo i dati diffusi dal gruppo NPD, Call of Duty Modern Warfare è stato il gioco più venduto a ottobre 2019 in Nord America, lasciandosi alle spalle The Outer Worlds e Luigi's Mansion 3, rispettivamente al secondo e terzo posto della classifica.

Per il dodicesimo anno consecutivo Call of Duty è il gioco più venduto del mese di lancio negli Stati Uniti, una striscia positiva che va avanti ininterrottamente dal 2007, anno di uscita di Call of Duty 4 Modern Warfare.

Top 10 USA Ottobre 2019

Call of Duty Modern Warfare 2019 The Outer Worlds Luigi's Mansion 3 Madden NFL 20 NBA 2K20 Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint WWE 2K20 FIFA 20 Borderlands 3 Ring Fit Adventure

Da segnalare anche il discreto successo di Ghost Recon Breakpoint al sesto posto, preceduto da NBA 2K20 (uscito però a settembre) e Madden NFL 20 (lanciato ad agosto). In Top 10 resistono anche WWE 2K20, FIFA 20 (inusuale, negli Stati Uniti), Borderlands 3 e Ring Fit Adventure. Stupisce in positivo il risultato di Luigi's Mansion 3, uscito il 31 ottobre e piazzatosi al terzo posto della classifica con un solo weekend di rilevazioni.

Anche The Outer Worlds ha performato bene sul mercato americano riuscendo ad agguantare il secondo gradino del podio, distaccando concorrenti ben più blasonati, indubbiamente un buon segnale per le vendite del gioco Obsidian, pubblicato da Private Division.