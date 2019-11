Call of Duty Modern Warfare: doppia XP fino al 2 Dicembre

In vista dell'inizio della Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare, Activision ha deciso di rendere le cose più interessanti per chi avesse intenzione di fare quanta più esperienza è possibile nel gioco prima di lanciarsi in questa nuova avventura.

È infatti attivo su COD un periodo di doppia XP fino al 2 Dicembre, il giorno prima del lancio della Stagione 1, appunto, su tutte le piattaforme. E quando manca ormai poco all'inizio del weekend, siamo sicuri che sarà lo spunto che in molti attendevano per passarlo in compagnia del proprio fucile.

Il publisher ha anche rassicurato tutti i giocatori, che il gioco terrà conto del proprio Rank prima dell'inizio della Stagione, e che tutti i progetti delle armi, i progressi delle missioni, le statistiche, e tutto quello che i giocatori avevano sbloccato, saranno ugualmente disponibili anche con l'inizio dell'evento.

Per tutte le informazioni sulla Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare vi rimandiamo al nostro sito, dove troverete tantissime news e approfondimenti sull'ultimo capitolo della saga di Activision, compreso un corposo speciale sulla Call of Duty League.