Call of Duty Modern Warfare: il download sarà modulare, svelato il peso del gioco su PS4

Manca ormai una settimana al debutto ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare e sembra che qualche fortunato utente straniero sia già riuscito a mettere le proprie mani su una copia fisica del gioco in versione PlayStation 4, svelando tantissime informazioni sul peso del gioco e sul download degli aggiornamenti.

Sembra infatti che il gioco occupi circa 62GB una volta installato sull'hard disk della console Sony, indice del fatto che la mole di dati da scaricare sia decisamente inferiore a quanto visto su PC e Xbox One, dove il peso del preload è superiore ai 137GB. Dalle informazioni pubblicate su Reddit da chi ha già lo spratatutto è emersa anche un'interessante informazione relativa al download del gioco, che pare non sia scaricabile in un unico "blocco" ma che richieda svariati download. Nell'immagine che trovate anche in calce alla notizia è infatti visibile come, ad esempio, la Spec Ops Sopravvivenza (quella che sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 4 fino ad ottobre 2020) andrà scaricata separatamente e il suo peso sarà di ben 12GB.

Molto interessante è poi la possibilità di trasferire alcuni DLC da una piattaforma all'altra semplicemente abilitando il cross-save. Acquistando ad esempio l'edizione limitata del gioco su PlayStation 4, potrete utilizzare tutti i contenuti aggiuntivi su PC e Xbox One acquistando la standard edition. Si tratta di un meccanismo molto simile a quanto visto di recente con Destiny 2 Shadowkeep ed è stato confermato dalla stessa Activision.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 25 ottobre 2019 per le seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Battle.net).

Sapevate che i tornei di COD Modern Warfare si giocheranno solo su PS4?