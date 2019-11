Call of Duty Modern Warfare: due mappe e una modalità nel primo DLC gratis

Nelle ultime ore sono stati finalmente svelati i primissimi contenuti aggiuntivi in arrivo gratuitamente per tutti i giocatori di Call of Duty: Modern Warfare.

Ecco di seguito l'elenco delle novità in arrivo:

Shoot House (nuova mappa multigiocatore)

Krovnik Farmland (nuova mappa per la modalità Guerra Terrestre)

Nuova modalità di gioco Postazione (Hardpoint)

Tutto ciò che trovate nell'elenco sopra verrà pubblicato in forma gratuita nel corso della giornata di domani, 8 novembre 2019, e potrà quindi essere scaricato da chiunque su PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Battle.net). A differenza di quanto visto con la Spec Ops Sopravvivenza, in questo caso non vi sarà alcuna esclusiva temporale e il DLC arriverà in contemporanea su tutte le piattaforme. Non è chiaro se bisognerà riscattare le mappe sui vari store digitali o verranno aggiunte automaticamente tramite la pubblicazione di una patch.

Vi ricordiamo che prossimamente arriverà anche un primo bilanciamento per le armi di Call of Duty Modern Warfare, che mira a correggere l'eccessiva efficacia di alcune bocche da fuoco. Sapevate inoltre che Call of Duty Modern Warfare è il più venduto di ottobre 2019 sul PlayStation Store?