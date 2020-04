Call of Duty Modern Warfare si evolve: preparatevi al Data Pack da 15 GB

Attraverso il loro sito ufficiale, i ragazzi di Infinity Ward informano i giocatori di Call of Duty Modern Warfare dell'arrivo di un nuovo, corposo Data Pack da ben 15 GB: quali sorprese ci riserverà il prossimo update gratuito dello sparatutto Activision?

In base alle informazioni condivise dalla software house californiana, il nuovo aggiornamento di Modern Warfare porterà in dote diverse novità per la playlist delle modalità multiplayer classiche, con delle aggiunte ulteriori che dovrebbero prendere la forma di contenuti inediti per gli elementi di equipaggiamento e le skin per la personalizzazione estetica del proprio soldato.

Il Data Pack di Call of Duty Modern Warfare dovrebbe essere disponibile dalla giornata di martedì 28 aprile. Per i giocatori su PlayStation 4 e Xbox One, l'update in questione consisterà nel download di una patch da 15 GB che sarà necessaria per poter continuare ad accedere al titolo.

Infinity Ward ricorda che una volta scaricati i dati della patch, gli utenti saranno riportati al menù iniziale per poter effettuare correttamente l'installazione dell'update e degli ulteriori dati che saranno legati, appunto, al Data Pack 1 di Modern Warfare. Gli interventi compiuti dagli sviluppatori americani contribuiranno ad ampliare ulteriormente la già ricca offerta ludica del kolossal sparatutto, a giudicare dal record di giocatori di Modern Warfare e dal boom di Warzone.