Call of Duty Modern Warfare: FOV slider e framerate sbloccato su PC

Si torna ancora una volta a parlare del nuovo Call of Duty: Modern Warfare, le cui impostazioni grafiche su PC dovrebbero accontentare tutti i giocatori più esigenti.

Stando infatti a quanto dichiarato dagli sviluppatori, la versione PC dello sparatutto in prima persona implementerà il supporto all'HDR, la possibilità di personalizzare i controlli e numerose opzioni riguardanti il mouse. Non mancano inoltre il framerate sbloccato, che vi permetterà quindi di avere una quantità di fotogrammi al secondo molto alta se disponete dell'hardware adeguato, e un FOV slider.

Ottime notizie anche per quello che riguarda l'ottimizzazione di questa versione del gioco, dal momento che ad occuparsene sarà il team Beenox, lo stesso che ha portato su PC l'ultimo episodio della serie, Call of Duty Black Ops 4. Nel caso non lo sapeste, il primo COD ad essere approdato su Battle.net è considerato uno dei giochi meglio ottimizzati dello scorso anno, il che non può che farci ben sperare per Modern Warfare.

In attesa di ulteriori dettagli sulle potenzialità della versione PC del gioco, vi ricordiamo che la sua data d'uscita è fissata al prossimo 25 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Battle.net).

Avete già letto la nostra anteprima del multiplayer di COD Modern Warfare a cura di Francesco Fossetti, che l'ha provato a Los Angeles?

Nelle ultime ore è inoltre stato annunciato il supporto a mouse e tastiera su console per Modern Warfare.