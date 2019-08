Call of Duty Modern Warfare: gameplay multiplayer alpha 2v2 su PS4

L'Alpha Test Multiplayer 2v2 di Call of Duty Modern Warfare ha dato modo ai giocatori su PlayStation 4 di provare con mano un piccolo assaggio di questa modalità multigiocatore. Non avete fatto in tempo a scaricare il client? Non disperate, perchè vi proponiamo in apertura quasi due ore di gameplay.

Al momento non è chiaro se il Test Alpha tornerà in futuro magari anche su PC e Xbox One con nuovi contenuti, il primo client disponibile in esclusiva su PS4 conteneva cinque mappe ma non è escluso che gli sviluppatori possano decidere di mettere a disposizioni ulteriori modalità e mappe multiplayer prima dell'uscita, estendendo il test anche alle altre piattaforme.

Call of Duty Modern Warfare uscirà il 25 ottobre 2019 su PC (in esclusiva via Battle.net), PlayStation 4 e Xbox One, Activision e Infinity Ward non hanno ancora svelato informazioni sulla campagna single player, limitandosi a dichiarare che questa sarà ambientata nello stesso universo di Modern Warfare e vedrà il ritorno di alcuni personaggi iconici della serie, senza però scendere nei dettagli.

C'è tempo in ogni caso fino all'uscita e probabilmente a settembre scopriremo ulteriori aspetti di Call of Duty Modern Warfare legati al comparto single e multiplayer.