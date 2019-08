Call of Duty Modern Warfare: il gameplay e le novità del multiplayer nella Video Anteprima

Siamo volati a Los Angeles per provare in anteprima le modalità del comparto multigiocatore di Call of Duty Modern Warfare. Se volete scoprire tutti i dettagli delle modalità online dell'attesissimo sparatutto, allora non potete perdervi la nostra Video Anteprima.

Nel filmato in questione vi raccontiamo tutte le novità della produzione targata Infinity Ward, alla quale hanno collaborato anche studi come Beenox e Raven Software. Il nuovo episodio della serie, che funge da reboot, pone una grande cura nelle animazioni e presenta una discreta varietà di modalità come il Deathmatch a Squadre, la cara vecchia Cerca e Distruggi e un 20 contro 20 nel quale è possibile anche fare uso di mezzi di vario tipo.

Prima di lasciarvi alla nostra Video Anteprima, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 25 ottobre 2019 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva su Battle.net). Activision ha inoltre annunciato che l'open beta di COD Modern Warfare arriverà il prossimo settembre.

Nel caso voleste approfondire, sulle nostre pagine trovate anche la versione testuale dell'anteprima di COD Modern Warfare a cura di Francesco Fossetti.